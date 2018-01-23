Sınır hattında bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Kaymakamlık, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe hudutları içerisindeki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini belirtti.

Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zafer Toka (Kaletepe köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazisi ve yolu), Halepli (Perişan köyü yolları) ve Sucu (Sucu köyü yolları) bölgelerinde 24 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. 24 Ocak-7 Şubat tarihlerinde söz konusu yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları, bölgede yaşayanların dışında her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır."

Kaynak: AA