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Buradasınız : » » Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

İdlib'de bulunan Türk askerleri, birliklerin konuşlanacağı yerlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Hatayda askeri hareketlilik devam ediyor

Sınıra asker sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Hudut hattında bekleyen birlikler, sınırı geçmek için hazır durumda..

Gelişmeleri Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Güler aktardı.

Etiketler: trt haber, sınır, idlib, hatay, askeri hareketlilik
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