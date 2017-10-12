Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Sınıra asker sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Hudut hattında bekleyen birlikler, sınırı geçmek için hazır durumda..
Gelişmeleri Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Güler aktardı.
İdlib'de bulunan Türk askerleri, birliklerin konuşlanacağı yerlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Sınıra asker sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Hudut hattında bekleyen birlikler, sınırı geçmek için hazır durumda..
Gelişmeleri Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Güler aktardı.