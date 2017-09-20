  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Hatay'da 47 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı.

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Hatayda 47 yabancı uyruklu yakalandı

Kırıkhan'a bağlı Çiloğlan Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri kapalı kasa aracı durdurmak istedi.

Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, takip sonucu ağaçlık alanda durduruldu. Araçtaki Suriye uyruklu oldukları belirlenen 29 kişi yakalandı.

Suriye uyruklu A.E. (25) ve A.S. (30) ile araç şoförü İ.D. (27) gözaltına alındı.

Sınırda görev yapan Yayladağı 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler de Pulluyazı ve Topraktutan karakolu yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeyen çalışan 18 Suriyeli yakalandı.

Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresine teslim edildi.

Etiketler: hatay
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