Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre merkez üssü Hatay’ın Erzin ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.