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Buradasınız : » » Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Hatayda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında dün tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında sabah saatlerinde sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröristlerle 2 kalaşnikof tüfek, sırt çantaları ve teçhizatlarının da ele geçirildiği bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: hatay, hassa, terörist
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