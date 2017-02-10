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Hatay'da 15 günlük 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hatay'ın bazı bölgeleri 15 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Hatayda 15 günlük özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması amacıyla 12 -26 Şubat tarihlerinde bazı bölgelerin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgelerine girmemeleri istendi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle:

"Koyuneğreği, Katrangölü, Karaoluk, Kartal, Mor, Kuşçu, Daz Dağı tepeleriyle Taşlı Sırtları bölgeleri içinde kalan Eşik Meydanı, Tekkoz, Sincancık, Kocadüz, Çatköy, Namaztaşı, Kapılı ve Tohtak mahalleleri, Sarıdüz Tarla ile Koyunbeyli, Koscak, Çukurkonuş, Akelma, Ahmetçiğindüzü, Mıntıklar, Yatakyayla, Balarmut, Macıklı, Devehayması, Bülke, Çatnergis, Küflütarla, Gazelli, Ufakalıç, Cıvıkyayla ve Domuzdamı yaylaları ile bölgenin kırsalında kalan alanlar."

Etiketler: özel güvenlik bölgesi uygulaması, Hatay Valiliği, hatay
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