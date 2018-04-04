Hatay'da 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, süresi uzatılan özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının kolluk makamlarının verdiği izinler dışında yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Oğulpınar üs bölgesi çevresi, Hac Konaklama üs bölgesi, Aktepegediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı) Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları) Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu) Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu) Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları) Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları) Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Gazeteci ve çiftçilere uyarı

Gazeteciler ve söz konusu bölgelerdeki çiftçilere yönelik uyarıların da yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"04-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, Valiliğimizce ilan edilen ve Geçici Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine Kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir."

Kaynak: AA, DHA