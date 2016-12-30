Hatay'a getirilen yaralıların sayısı 303'e ulaştı

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralıların sayısı 303'e yükseldi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye ulaştırıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralıların sayısı 303'e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 41'i hayatını kaybetti, 104'ü il dışındaki hastanelere nakledildi, 43'ü de taburcu edildi.

Yaralılardan 132'sinin 18 yaşından küçük olduğu kaydedildi.