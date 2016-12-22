Hatay'a getirilen yaralı sayısı 182'ye ulaştı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 182 sivil Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 182'ye ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 71'i ise çocuk.

Yaralılardan 80'i il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 23'ü taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 15'i yaşamını yitirdi.