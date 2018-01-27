Hatay, Muğla ve Balıkesir'de terör propagandası yapanlara tutuklama

21 yaşındaki H.Ç.'nin çeşitli tarihlerde sosyal medya üzeriden terör örgütü PKK/PYD/YPG lehine paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'daki propagandaya tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yaptığı belirlenen inşaat işçisi S.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Balıkesir'de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B. tutuklandı, İ.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan zanlı O.V'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA