Hatay Valiliği'nden ÖSO açıklaması

Hatay Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında "Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklinde yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 10 gün önce Hatay İl Seçim Kurulu tarafından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde halen görev icra eden özel harekat polislerinin oy kullanması için Aşağıokçular İlkokulu'nun belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili aynı tarihte Aşağıokçular Mahallesi'nin muhtarına da bilgi verildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda özel harekat personeli Aşağıokçular İlkokulu'na gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: AA