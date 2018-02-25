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Hatay Valiliği'nden Geri Gönderme Merkezi iddialarına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, Hatay Geri Gönderme Merkezi'nde açlık grevi veya başka bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

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Hatay Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi iddialarına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında ''Hatay Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında bulunan Doğu Türkistan uyruklu kişilerin açlık grevi yaptığı'' yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 25 Ağustos 2017 ile 4 Şubat 2018 tarihleri arasında ülkeye yasa dışı giriş yaparken yakalanan ve alınan ilk ifadelerinde DoğuTürkistan uyruklu olduklarını beyan eden 39'u çocuk 79 kişinin idari gözetim kararı alınarak İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarıldı.

Bu kişilerden hasta, hamile veya bakıma muhtaç olanların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile görüşülerek tebligatları yapılıp idari gözetimlerinin sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halen gözetim altında bulunan kişilerin uyruklarının tespiti ve haklarında uygulanacak işlemin tesisi amacıyla 21 Şubat 2018 günü Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli 2 Göç Uzman Yardımcısı, Hatay Geri Gönderme Merkezine gelerek şahıslarla tek tek mülakat yapmıştır. Uyruk tespit çalışmaları büyük oranda tamamlanan bu kişilerin idari gözetimlerinin sonlandırılması veya sevk işlemlerinin önümüzdeki iş günü içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Geri gönderme merkezinde bugün itibarıyla açlık grevi veya başka bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, geri gönderme merkezi
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