Hatay Valiliği'nde açıklama: Hizmetler 7 gün 24 saat eksiksiz devam ediyor

Valilik resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Sözcü Gazetesi'nin internet sayfasında "Zeytin Dalı Operasyonunda yaralanan askerlerin tedavilerinin yapıldığı hastaneye elektrik verecek firma bulunmadığı" ve "hastanenin zorunlu ihtiyaçları arasında olan birçok ürünün, ihaleye katılım olmaması nedeniyle alınamadığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Habere konu hastanede hali hazırda enerji hizmetinin mevcut dağıtıcı firmadan alındığı, günlük poliklinik hizmetlerinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenlik güçlerinin tedavilerine yönelik her türlü sağlık hizmeti verilmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla hastanede herhangi bir enerji sıkıntısı bulunmamaktadır. Sağlık tesisine enerji teminiyle ilgili tüm ihale süreçleri yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. İlimiz hastanelerinde mevcut hizmetin aksatılmaması ve hali hazırda bulunmayan tıbbi görüntüleme (MR, tomografi, raporlama) cihazlarının alımı için ihaleler yapılmıştır. Bu ihalelerde, toplu alım avantajlarından yararlanmak amacıyla tek ihale kapsamında ihale gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar dört ihale gerçekleştirilmiş olup ilk iki ihalede yaklaşık maliyetten çok daha yüksek teklif verilmesi üzerine ihale komisyonları tarafından kamu yararı gözetilerek ihale iptal edilmiştir. Üçüncü ihale, en düşük teklifi sunan isteklinin uhdesinde kalmasına karşın, Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz başvurusu üzerine kurulca üçüncü ihale de iptal edilmiştir."

Beş firmanın katıldığı son yapılan ihaleyle, önceki üç ihaleden çok daha düşük teklifle ve en düşük tekliften alınmak suretiyle 28.09.2017 tarihinde üç yıl süreli sözleşme imzalandığı ve sağlık tesislerinde hizmet verilmeye başlanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halen hizmet veren cihazlar, önceki cihazlara göre daha üst model cihazlar olup, toplu alım avantajı ile daha uygun fiyatlara alım gerçekleştirilmiştir. Yukarıda belirtilen hususlardan da anlaşılacağı üzere haberde gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlimiz genelinde sağlık tesislerinde araç, gereç ve donanım yönünden herhangi bir eksiklik bulunmamakta ve sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat esasıyla eksiksiz olarak verilmeye devam edilmektedir."

Kaynak: AA