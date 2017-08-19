Hatay merkezli uyuşturucu operasyonları

Hatay merkezli Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 48 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay merkezli Gaziantep ve Kilis illerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 ay boyunca fiziki ve teknik takip yürüttü.

Yapılan çalışma sonunda belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bin 414 captagon hap, 356 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, birer adet terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek fişeği, 3 kalem silaha ait mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şahıstan 5'i tutuklandı.

İl merkezinde yapılan bir başka operasyonda ise ekipler, 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların üzerinden, bin 42 adet uyuşturucu hap, 152 gram esrar, 26 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.