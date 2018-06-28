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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

18 ilde yürütülen Hatay merkezli FETÖ'nün gizli askeri yapılanması operasyonunda 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

18 ilde gerçekleştirilen Hatay'da merkezli FETÖ operasyonunda 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. 

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Hatay merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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