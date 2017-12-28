  • 28 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.774
    EURO 4.519
  • BIST 114480.45
    ALTIN 157.025
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatay merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Hatay, İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 2 polis memuru ile bir askerin bulunduğu 85 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçu ile mücadele amaçlı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay merkezli İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da "Kerpeten" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında 2 polis memuru ile bir askerin bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan, 37'si serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen diğer zanlılardan 21'i tutuklanırken, aralarında 2 polis memuru ile bir uzman çavuşun bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun gerçekleştiği 22 Aralık'ta, 74 kişi gözaltına alınmış, çok sayıda daire, lüks araç ve paraya el konulmuştu.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER