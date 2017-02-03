  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Hatay FETÖ soruşturması: 10 gözaltı

Hatay merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında öğretmen ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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Hatay FETÖ soruşturması: 10 gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlarında FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" bulunduğu belirlenen, öğretmen ve iş adamları hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bunun üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, "ByLock"u kullandığı iddia edilen 7 öğretmen ve 3 iş adamını gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: Hatay FETÖ soruşturması, hatay, gözaltı, fetö
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