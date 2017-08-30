  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Hatalı sollamaya 'drone'lu tespit

Gaziantep'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollamayı drone yardımıyla belirleyen polis, sürücülere ceza uyguladı.

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Hatalı sollamaya dronelu tespit

Gaziantep'te, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında otoyollarda hatalı sollama yaptıkları drone yardımıyla tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 8'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında drone ile denetim yaptı.

Polis ekibi tarafından havalandırılan ve yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgeden anlık görüntü aktaran drone yardımıyla hatalı sollama yapan sürücüler belirlendi.

Uygulama noktasında durdurulan sürücülerin bayramı polis ekipleri tarafından kutlandı. Polis memuru ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından hatalı sollama yapan sürücülere 206 lira cezası uyguladı.

Yaklaşık 17 dakika süren "drone"lu uygulamada 9 aracın hatalı sollama yaptığı tespit edildi. Uygulamaların bayram tatili boyunca günün farklı saatlerinde devam edeceği belirtildi. AA

Etiketler: drone, hatalı sollama
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