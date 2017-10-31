Hastaneden 'WhatsApp Randevu Hattı'

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki devlet hastanesinde hastalara 182 randevu hattının yanı sıra "WhatsApp Randevu Hattı" ile tedavi olmak istedikleri polikliniklere mesaj yoluyla ulaşabilme kolaylığı sağlanıyor.

Ferizli Devlet Hastanesi'ne WhatsApp üzerinden randevu alma sistemine ulaşan vatandaşlar ad, soyad ve tedavi olacağı poliklinik ismini personellere bildirerek sağlık hizmeti alma imkanına kavuştu.

Hastalar WhatsApp ile randevu talebinde bulunduktan sonra hastane personelleri kısa mesajla randevu bilgilerini hastaya gönderiyor. Hasta da belirtilen saatte hastaneye giderek, kısa bir süre bekledikten sonra muayene hizmeti alıyor.

Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Samet Kaymaz yaptığı açıklamada, sistemin Marmara Bölgesi ve Sakarya'da ilk olduğunu söyledi.