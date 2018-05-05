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Buradasınız : » » Hastaları Türk Hava Kurumu taşıyacak, 300 milyon lira devlete kalacak

Hastaları Türk Hava Kurumu taşıyacak, 300 milyon lira devlete kalacak

Hava ambulansı sağlık ihalesinde en düşük teklifi, yaklaşık 590 milyon lira ile Türk Hava Kurumu verdi. Bu ihaleyle yaklaşık 300 milyon lira devletin kasasında kalacak.

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Hastaları Türk Hava Kurumu taşıyacak, 300 milyon lira devlete kalacak

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açtığı hava ambulansı sağlık ihalesinde 6 firma teklif verdi.

Katarlı bir firmanın da yer aldığı ihalede, en düşük teklifi yaklaşık 590 milyon lira ile Türk Hava Kurumu (THK) sundu. THK helikopterleri, ihale sonucunun onaylanması durumunda 5 yıl yaralılara hizmet verecek.

"300 milyon liranın devletimizin kasasından çıkmasına engel oldu"

THK Başkanı Kürşat Atılgan, 93 yıldır milletten aldığını millete veren kurumun bir kez daha sorumluluğunu yerine getirdiğini ve 19 helikopterlik ihalede en düşük teklifi verdiğini söyledi.

THK'nin içinde doktor, pilot, sağlık teknisyeni ve hemşirelerin de olduğu 260 personelle Sağlık Bakanlığı'na 5 yıl hava ambulansı hizmeti vereceğini ifade eden Atılgan, kurumun Ankara ve İstanbul'da 2'şer olmak üzere İzmir, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Sivas, Bursa, Trabzon, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kayseri, Konya, Samsun, Malatya ve Van'da birer Hava Ambulans Merkezi'nin bulunduğunu bildirdi.

THK'nin ihale sonucunda milletin kurumu olduğunun bir kez daha ispatlandığını vurgulayan Atılgan, "THK'nin varlık sebebi, milletten aldığını yine millete vermektir. Burada amacımız, yüksek kar etmek değil, millete hizmet etmektir. THK, bu ihaleyle yaklaşık 300 milyon liranın devletimizin kasasından çıkmasına engel olmuştur. Arkadaşlarımızı bu anlamda bir kez daha kutluyorum" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yaralı, Türk Hava Kurumu, taşıma, Sağlık Bakanlığı, hava ambulansı
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