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Hastalara oy kullanma hizmeti

Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ya da hastanede tedavi gören hastaları ambulanslar ve sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara götürdü.

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Hastalara oy kullanma hizmeti

Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ya da hastanede tedavi gören hastaları, ambulanslar ve sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları sandıklara taşıdı.

Kanser hastası Leyla Bilgiç (80) Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince Pınar Mahallesindeki evinden alınarak, oy kullanacağı Ahmet Yener Ortaokuluna getirildi.

Bilgiç, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Oyunu kullanan Bilgiç, yeniden evine bırakıldı.

Bilgiç, kendisine bu hizmeti sunan sağlık personeline teşekkür etti.

Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit ise hastaların oy kullanabilmeleri için ekiplerin görevi başında olduğunu söyledi.

Gün boyu 90 hastayı oy kullanacakları okullara götüreceklerini ifade eden Cerit, her zaman hastaların yanında olduklarını kaydetti.

Etiketler: kırklareli, halkoylaması, halkoylaması 2017, oy kullanma, ücretsiz sağlık hizmeti, ücretsiz ambulans
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