  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Hastalar kick boksçu hemşireye emanet

Hastalar kick boksçu hemşireye emanet

Hemşire Duygu Turan Kick Boks milli sporcusu.Turan bir yandan hemşirelik görevine devam ederken, diğer yandan Kick Boks Dünya şampiyonluğuna bir yenisini eklemek için hazırlanıyor.

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Hastalar kick boksçu hemşireye emanet

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