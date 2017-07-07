Hastalar kick boksçu hemşireye emanet

Hemşire Duygu Turan Kick Boks milli sporcusu.Turan bir yandan hemşirelik görevine devam ederken, diğer yandan Kick Boks Dünya şampiyonluğuna bir yenisini eklemek için hazırlanıyor.
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Almanya'da protestocular barikatları ateşe verdi
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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
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