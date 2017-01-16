Hasta yakınları ücretsiz konaklayabilecek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il dışından gelen hasta yakınlarının konaklama sıkıntısını çözecek.

Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır'a çevredeki yerleşim birimlerinden gelen, kimi zaman hastalığın seyrine göre haftalarca kentte kalan gelir düzeyi düşük hasta yakınlarının, kendilerine misafirhane imkanı sağlanması yönündeki talebine Büyükşehir Belediyesi olumlu yanıt verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla, imkanları bulunmadığı için hastane koridoru veya bahçesinde sabahlayan hasta yakınlarının konforlu ortamda konaklamaları amacıyla çalışma başlatıldı.

Kamu Hastaneleri Kurumu ile istişare halinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kaynaklarıyla yapılan ve 400 kişilik kapasitesi bulunmasına rağmen 40 öğrencinin konakladığı yurdun hasta yakınlarına tahsis edilmesi kararı alındı.

Belediye bünyesinde bulunan, 40 öğrenci için 23 personelin hizmet verdiği öğrenci yurdunun misafirhane olarak hizmet vermesiyle, kaynakların etkin kullanılması da hedefleniyor.

Öğrencilere her türlü yardım yapılacak

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, yurtta kalan öğrencilere, mağdur olmamaları için her türlü yardım yapılacak.

Bu doğrultuda öğrencilere, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında veya misafirhanede barınma imkanı sunulacak.

Hasta yakınlarına büyük kolaylık

Bölge illerinden gelen ve otelde kalma imkanı bulunmayan hasta yakınları, hastaneden alacakları refakatçi belgesiyle, misafirhanede ücretsiz konaklayabilecek.

Öte yandan, belediye yetkilileri, bazı basın yayın organlarında yer alan "yurt ve misafirhanenin amacı dışında kullanılacağı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.