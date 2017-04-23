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Hasta çocuklar 23 Nisan'da sağlık çalışanı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, hastanelerde tedavi gören bazı çocuklar doktor, hemşire, ambulans şoförü oldu.

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Hasta çocuklar 23 Nisanda sağlık çalışanı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, hastanelerde tedavi gören çocuklar bugün doktor, hemşire ve ambulans şoförü oldu.

Sağlık Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, küçük bir çocuğun fotoğrafı ile "Bugün Sağlık Bakanlığı paylaşımlarını ben yapacağım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun " ifadeleri yer aldı.

Hesaptan yapılan diğer paylaşımlarda ayrıca, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu Kamu Hastaneleri Birliği'nde doktor önlüğü giymiş çocukların fotoğraflarına yer verildi. Görsellerde çeşitli hastanelerde tedavi gören bazı çocukların hemşire, ambulans şoförü ve sağlık çalışanı olduğu fotoğraflar yer aldı.

SGK'nın görselleri çocuklar tarafından çizildi

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Twitter ve Facebook hesaplarının profil ve kapak görselleri de çocuklar tarafından çizilen resimlerle süslendi.

Çocuklarda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ilkokullardan öğrencilerin yaptığı resimleri derleyen kurum, resimlerden bazılarını Twitter ve Facebook hesaplarının profil ve kapak görsellerinde kullandı.

Etiketler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sağlık çalışanları
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