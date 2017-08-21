  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Hasta beziyle uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Van'da içerisinde uyuşturucu bulunan hasta beziyle uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

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Hasta beziyle uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Van'da içerisinde uyuşturucu bulunan hasta beziyle uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Van'dan İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.K'nin X-ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilmesi üzerine üst aramasının yapıldığı belirtildi. Aramada şüpheli M.A.K'nin bacak arasına bağladığı hasta bezinde 1 kilo 60 gram eroin bulunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.A.K, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınmış olup soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeyi pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olursa iştirak eden şüphelilerle müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

Etiketler: Van, uyuşturucu, hasta bezi, uçak, uyuşturucuyla mücadele, eroin
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