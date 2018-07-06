Hassas burunlar Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi'nde yetişecek

Polislere suç ve suçluyla mücadele kapsamında aranan kişilerin bulunmasında en büyük katkıyı sağlayan hassas burunlu görev köpeklerinin yetiştirildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) yeniden yapılandırıldı.

Düzenlemeyle KEM, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı kurulan NEA'nın alt birimine dönüştürüldü. Böylece uyuşturucu madde, patlayıcı madde, iz takip, kadavra ve banknot arama gibi 10 branştan görev köpekleri artık NEA çatısı altında yetiştirilecek.

NEA Şube Müdürü Murat Yılmaz, merkezdeki yeniden yapılanma süreci ve akademide yürütülen faaliyetlerle ilgili açıklama yaptı.

"Bütün eğitim birimleri tek çatı altında"

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında birçok ulusal ve uluslararası eğitim verdiğini belirten Yılmaz, "Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi'nin ana hedefleri, gerek ulusal gerekse uluslararası eğitimler vermek, bunları bölgesel olarak hayata geçirmek ve daha kurumsal ve profesyonel seviyede yürütmek. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın altındaki bütün eğitim birimlerini tek çatı altında, Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi altında toplamış olduk" dedi.

Eski adıyla KEM'de başta narkotik, patlayıcı, özel operasyon ve iz takip olmak üzere 10 branşta görev köpeği eğitimleri düzenlendiğini anımsatan Yılmaz, NEA'nın kuruluşunun, sokak satıcıları ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla daha etkin mücadele etmek, işbirliği yapılan ülkelerle daha efektif çalışmalar yürütmek ve bu ülkelerle tecrübe paylaşımını artırmak için atılmış bir adım olduğunu bildirdi.

Yılmaz, NEA çatısı altında daire başkanlığına bağlı eğitim faaliyetlerinin bütüncül ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirileceğine işaret etti.

Yabancı ülkelere uyuşturucu trendleri, uyuşturucu yakalamaları, sokak satıcılarıyla mücadele, arz ile mücadele ve arama teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini bildiren Yılmaz, yakın zamanda havalimanlarında risk analizi çalışmalarıyla ilgili Meksika'ya eğitim vermeye gideceklerini anlattı.

5 ayda 13 ton uyuşturucuyu koklayarak buldular

Yılmaz, analiz ve istatistiklere bakılarak, başarılı görev köpeği ve idarecilerinin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiğini vurguladı.

Murat Yılmaz, "Köpeklerimiz, Türkiye genelinde 2018'in ilk 5 ayında yakalanan uyuşturucuların yüzde 43'ünü yakalama başarısı gösterdi. Yaklaşık olarak 13 ton uyuşturucu madde yakalamasında köpeklerimizin birebir müdahil olduğunu sevinçle ve gururla söyleyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: AA