Hassas burun 'Rona' uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde operasyonlarda kullanılan dedektör köpek "Rona", hassas burnu sayesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 2 yıldır uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kullanılan dedektör köpek "Rona"ya her gün kendisi için oluşturulan alanda eğitim veriliyor ve özel mamalarla besleniyor.

Polis ekipleriyle ev ve araç aramalarına giden, operasyonlarda aktif rol oynayan dedektör köpek, akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor.

Dedektör köpek Rona'nın kullanıldığı 60 operasyonda yaklaşık 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede kullanılan köpekler, genellikle yavruyken alınarak Ankara Köpek Eğitim Merkezinde yetiştiriliyor. Eğitimine 6 aylıkken başlanan köpekler, bazı testleri geçtikten sonra dedektör köpek olarak operasyonlara katılıyor.