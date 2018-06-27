  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.65
    EURO 5.418
  • BIST 94830.8
    ALTIN 188.117
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hasköy Kaymakamı Özkan'a FETÖ'den gözaltı

Hasköy Kaymakamı Özkan'a FETÖ'den gözaltı

Muş Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hasköy Kaymakamı Özkana FETÖden gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Muş Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltına alındı. 

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Özkan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER