Hasköy Kaymakamı Özkan'a FETÖ'den gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Muş Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltına alındı.
Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Özkan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
Muş Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Muş Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltına alındı.
Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Özkan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA