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Hasankeyf'te 20 yıldır yaşadığı mağara için imar başvurusu yapacak

Batman Hasankeyf'te Mehmet Tilki adlı vatandaş, 20 yıldır yaşadığı mağara için imar barışı başvurusu yapacak.

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Ilısu Baraj suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf’te yaklaşık 20 yıldır mağarada yaşayan Mehmet Tilki adlı vatandaş, mağaranın iskanı için imar barışına başvuru yapacağını belirtti.

Dedesinin Osmanlı Devleti’nde posta olduğunu ve o dönemde ikamet etmesi için bu mağaranın kendisine verildiğini belirten Tilki, o zamandan bu yana mağarada yaşadıklarını ifade etti.

"Anayasaya uygunsa, yasalara uygunsa alırız"

Tilki, yaşadığı mağarasında televizyon, buzdolabı, vantilatör ve elektrikli aletleri bulunan  “Aşağı yukarı 20 senedir ben burada yaşıyorum, ikametgah etmişim. Anayasa'ya uygunsa, yasalara uygunsa ve hak görüyorsa bize tabi alırız. Ama hak görmüyorsa, uygun değilse devletin malına biz zoraki alamayız. Öyle bir davamız, öyle bir zorbalığımız yoktur. Verirse ne ala, vermezse Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Allah iyi insanlarımızı başımızdan eksik etmesin ve büyüklerimiz daim olsun” dedi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: mehmet tilki, mağara, hasankeyf, Batman
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