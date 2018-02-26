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Buradasınız : » » Hartum'da çay içip hesap isteyen Türk heyetine mütevazı cevap

Hartum'da çay içip hesap isteyen Türk heyetine mütevazı cevap

Hartum'a giden Türk heyetinden çay içtikleri bir mekanda hesap almadılar. Mekanın Suriyeli patronu, "3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak hesabı ödediniz" dedi.

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Hartumda çay içip hesap isteyen Türk heyetine mütevazı cevap

İmam Hatip Liseleri için Arapça kurs imkanlarını gözlemlemek adına, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ünün öncülüğünde bir heyet Sudan’ın başkenti Hartum’a gitti. Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir’in desteğiyle Osmanlı mimarisine uygun yapılan Nur Camii’nde namaz kılan heyet, daha sonra çay içmek için caminin karşısındaki bir mekana oturdu.

[Nur Camii, Hartum, Sudan]

Hesap ödemeye kalktıklarında, garson para istemedi. “Neden?” diye sordukları mekan sahibinden ise, "Siz 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak hesabı ödediniz" yanıtını aldılar. Nur Camii’nin karşısındaki bu mekanın sahibi, Suriye’nin başkenti Şam’dan savaş nedeniyle Hartum’a göç etmek zorunda kalmış bir Suriyeli.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, sudan
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