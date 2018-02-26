Hartum'da çay içip hesap isteyen Türk heyetine mütevazı cevap

İmam Hatip Liseleri için Arapça kurs imkanlarını gözlemlemek adına, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ünün öncülüğünde bir heyet Sudan’ın başkenti Hartum’a gitti. Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir’in desteğiyle Osmanlı mimarisine uygun yapılan Nur Camii’nde namaz kılan heyet, daha sonra çay içmek için caminin karşısındaki bir mekana oturdu.

[Nur Camii, Hartum, Sudan]

Hesap ödemeye kalktıklarında, garson para istemedi. “Neden?” diye sordukları mekan sahibinden ise, "Siz 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak hesabı ödediniz" yanıtını aldılar. Nur Camii’nin karşısındaki bu mekanın sahibi, Suriye’nin başkenti Şam’dan savaş nedeniyle Hartum’a göç etmek zorunda kalmış bir Suriyeli.

#Sudan Hartum'da çay içtik, hesabı istiyoruz.

Garson hesap almayacağız diyor.

Neden!

Patron öyle söyledi diyor.

Patrona soruyoruz neden?



"Siz 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaparak hesabı ödediniz"



Şam'dan göç etmek durumunda kalmış, Rabbim tez zamanda vatanına kavuştursun. — Abdulkadir CAY (@AbdulkadirCay) 25 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber