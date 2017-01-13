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Harran Üniversitesinde görevli 9 akademisyene gözaltı

FETÖ/PDY soruşturmasında Harran Üniversitesinde (HRÜ) görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

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Harran Üniversitesinde görevli 9 akademisyene gözaltı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Harran Üniversitesinde (HRÜ) görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında dekan yardımcısı ve öğretim görevlilerinin de olduğu 9 akademisyen gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, Harran Üniversitesi
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