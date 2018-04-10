  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.078
    EURO 5.028
  • BIST 111040.03
    ALTIN 175.083
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Harp Akademileri Komutanlığı davasında 40'a yakın tanık dinlenecek

Harp Akademileri Komutanlığı davasında 40'a yakın tanık dinlenecek

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine katıldığı belirlenen, aralarında 3 generalin de bulunduğu 126 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Harp Akademileri Komutanlığı davasında 40a yakın tanık dinlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasıyla ilgili, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, 1'i firari 126 sanığın yargılandığı davanın 32. duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda gördügü duruşmaya, 120 tutuklu ile 1 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık ifadelerinin dinlenmesine başlandı. Bugün ve yarın 40'a yakın tanığın dinlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, darbe davası, darbe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER