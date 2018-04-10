Harp Akademileri Komutanlığı davasında 40'a yakın tanık dinlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasıyla ilgili, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, 1'i firari 126 sanığın yargılandığı davanın 32. duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda gördügü duruşmaya, 120 tutuklu ile 1 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık ifadelerinin dinlenmesine başlandı. Bugün ve yarın 40'a yakın tanığın dinlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA