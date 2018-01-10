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Harp Akademileri davasında aralarında 3 generalin de bulunduğu 122 sanık hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 122 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

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Harp Akademileri davasında aralarında 3 generalin de bulunduğu 122 sanık hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 105 tutuklu, 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen avukatlar da hazır bulundu.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Sanıklar arasında 3 general bulunuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de aralarında olduğu 116’sı tutuklu, 1'i firari 122 sanık asker bulunuyor.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ''suçtan zarar gören'', aralarında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in bulunduğu 12 kişi ise ''müşteki'' sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar için ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis isteniyor

Bütün sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbetle ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan da ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, Harp Akademileri, fetö, 15 temmuz
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