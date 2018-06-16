"Harmankaya Kanyonu" turizme açılıyor

Bilecik Yenipazar Belediyesi, 2013 yılında "tabiat parkı" ilan edilen kanyon ile kanyonun girişindeki sosyal tesisin işletmesini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden devraldı.

Toplam 260 hektar alana sahip 3 kilometre uzunluğundaki kanyonda, 25 metre ve 20 metrelik iki büyük şelale ve onlarca 1,5-2 metrelik şelale bulunuyor.

Dünyaya tanıtılması amaçlanıyor

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 3 kilometre kanyonu çeşitli aktiviteler düzenleyerek dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Özden, kanyonun girişindeki sosyal tesisin suyu, elektriği, temizliği ve her türlü onarımının artık belediye tarafından karşılanacağını belirterek, "Doğa harikası bir yer. Bugüne kadar tanıtımı yeterince yapılamamış ki dünyaya ve ülkemize açılamadı. Bunun için artık elimizden geleni yapıyoruz. Devraldığımız işletmeyle hayallerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"İnanılmaz manzaralarıyla insanı şaşırtıyor"

Kanyona girmenin çok da kolay olmadığını vurgulayan Başkan Özden, şunları söyledi:

"Buraya girmek isteyen kişilerin gerçekten çok donanımlı olması gerekiyor. Tam 6 saat sürüyor geçişi ve riskli alanları var. İnanılmaz manzaralarıyla insanı şaşırtıyor. Ben kendim bunu denedim. Geçen yıl bölgeye gelen Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği üyeleriyle birlikte 6 saatte kanyonu geçtim. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğundan, trafikten, beton binalardan sıkılan vatandaşlarımızı buraya bekleriz. Her zaman misafirperverliğimizi göstermeye hazırız. İlçemizin insanlarının elleriyle yaptıkları gözlemelerden yesinler, gölette, şelalede diledikleri gibi eğlensinler. Evlerine mutlu döneceklerine garanti veriyoruz."

"Yeter ki tanıtım olsun"

Özden, hafta sonları kanyon için grupların geldiğine dikkat çekti:

"Bu bölgede işçisiyle, makinesiyle, imkanlarıyla bu işi en iyi yapacak olan kuruluş Yenipazar Belediyesi'dir. Biz de bu sorumluluk kapsamında Vali Tahir Büyükakın'ın da desteğiyle heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İsteğimiz, vatandaşlar gelsin burada canlarının istedikleri gibi davransınlar ondan sonra biz gelir temizliğini yaparız. Yeter ki tanıtım olsun. Biz yerel yönetimler olarak Kaymakam Bey ile de istişare ediyoruz. Ülkemizde gizli kalmış yöreler var. Tek düşüncemiz gizli kalan cennet köşesi olan bu kanyonu turizme kazandırmak."

Kaynak: AA