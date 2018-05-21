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Hareket halindeki otomobilde yılan paniği

Adıyaman'da, hareket halindeki otomobilin içinde görülen yılan, paniğe neden oldu. İçerisindekilerin terk ettiği otomobildeki yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya bıraktı.

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Olay, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobili ile hareket halindeyken, araç içerisinde boyu 1 metreden daha büyük bir yılanın olduğunu farketti. Otomobilde bulunanlar panik içerisinde bağırışırken, sürücünün yol kenarına park ettiği araçtakiler hızla inerek uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yılanı yakaladı.

Otomobilden çıkarılan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü. Yılanın çıkarılmasıyla rahat nefes alan araçtakiler, yola devam etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: yılan, otomobil, itfaiye, Adıyaman
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