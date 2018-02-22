Hard diskine el konulmadan önce bilinçli şekilde zarar verilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davada, 25 Aralık sürecinde hakim olarak görev yapan sanık Süleyman Karaçöl'ün hard diskine el konulmadan önce bilinçli şekilde zarar verildiği ortaya çıktı.

"İlk derece mahkemesi" sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine Daire üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık yaptığı duruşmada ilgili kurumlara yazılan müzekkere cevapları okundu.

Buna göre, sanık Karaçöl'ün 320 GB kapasiteli hard diskinin el konulmadan önce açıldığı, elektrik aksamının çıkarıldığı ve kayıt bölümüne bilinçli şekilde vurularak zarar verildiği kaydedildi.

Sanık Karaçöl ise gözaltına alındığı sırada arama ve el koyma işlemi yapılmadığı, polis otosunda dahi mesaj attığını, telefonunu daha sonra avukatına teslim ettiğini söyledi.

Bu süreçte kendisine ait herhangi bir dijital materyale el konulmadığını öne süren Karaçöl, "Söylediğiniz materyale ne zaman el konuldu bilmiyorum. Ben tutukluyken çocuğum tablette oyun oynamış, beceremeyince kızıp pencereden atmış. Bahsedilen şey belki bu olabilir. Bir materyale bilinçli şekilde zarar verme gibi bir olay yok." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Karaçöl'ün savunmasının ardından kamuoyunda "Şike Davası" olarak bilinen dosyaya da bakan eski hakim Bülent Kınay'ın eşi adına kayıtlı hatta ByLock tespit edildiği, bu hattan "Bora5555" kullanıcı adıyla 9 Şubat 2016'ya kadar 336 kez ByLock'a girildiği, 110 elektronik posta gönderildiği ve 8 arama yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, programda FETÖ'den soruşturma yürütülen isimlerin de kayıtlı olduğu ifade edildi.

Sanık Kınay da ByLock kullanmadığını savunarak, söz konusu tutanağı fiziki olarak gördükten sonra savunma yapmak istediğini söyledi.

Tutuklu sanıklar ve avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Sanıklardan Yakup Hakan Günay, İsmail Tandoğan, Hadi Çağdır, Sedat Sami Haşılıoğlu, Menekşe Uyar, Celal Kara, Muammer Akkaş, Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Seyfettin Mermerci, Mustafa Boz, Cihan Kansız, Nurullah Çınar, Davut Bedir, Hikmet Usta, Mehmet Ali Uysal, Ramazan Saban, Nalan Can, Hüseyin Ayar, Adem Özcan, Mehmet Berk, Mehmet Karababa, Murat Üründü, Mesut Özcan ve Hikmet Şen hakkındaki yakalama emirlerinin devamı kararlaştırıldı.

Duruşma, istenen evrakın tamamlanmasının beklenmesine karar verilerek ertelendi.

Kaynak: AA