Harbiyelilerin Ankara'ya götürülme girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Isparta'dan Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 21 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan karar duruşmasında, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapan tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen İlhan Çağrı Kayaoğlu, eski Albay Ahmet Nazif Şahinoğlu, eski Tabur Komutanı Yarbay Nurhan Baran, eski Albay Ahmet Yıldırım, eski Erkan Başkanı Orhan Yılmaz, eski Lojistik Destek Komutanı Cumhur Keyik, eski 2. Komando Tabur Komutan Vekili Seçkiner Arslan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu yargılanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile eski Yarbay Merih Özşahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, dosyayı detaylı şekilde incelediklerini, karar aşamasına gelindiğini söyledi.

Tutuklu sanıklara ceza yağdı

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırma ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yargılanan sanıklara çeşitli cezalar verildi.

Sanıklardan Mustafa Kurutmaz, Ahmet Yıldırım, Merih Özşahin, Cumhur Keyik ve Nurhan Baran'a ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet Nazif Şahinoğlu ve Orhan Yılmaz'a müebbet hapis cezası verildi.

Hüseyin Seçkin Erarslan ve İlhan Çağrı Kayaoğlu ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 12 sanığın beraatine karar verdi.

Duruşma sonrası, dışarıda bekleyen sanık yakınları güvenlik önlemi alan polislere bağırarak tepki gösterdi.

Kaynak: AA