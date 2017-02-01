  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Hapis cezası bulunan kişi gizlendiği çatıda yakalandı

Hapis cezası bulunan kişi gizlendiği çatıda yakalandı

Kırıkkale'de, cinsel taciz suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, gizlendiği evin çatısında yakalandı.

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Hapis cezası bulunan kişi gizlendiği çatıda yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yuva Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, cinsel taciz suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K, gizlendiği evin çatısında yakalandı.

Evin kümesinde yakalandı

Keskin ilçesi Altuntaş Mahallesi'ndeki bir evde ise cinayet suçundan 6 yıl hapis cezası olan M.B, evin kümesinde yakalandı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için adliyeye gönderildi. 

Etiketler: hapis cezası, Kırıkkale
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