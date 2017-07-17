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Buradasınız : » » Hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

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Hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma' suçundan 5 ay ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.S ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün, 'kamu malına zarar verme' suçundan 2,5 yıl ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' suçundan da 4 yıl 2 ay cezası bulunan O.E. gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir."

Açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Etiketler: Van, Terör örgütü PKK
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