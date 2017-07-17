Hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma' suçundan 5 ay ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.S ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün, 'kamu malına zarar verme' suçundan 2,5 yıl ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' suçundan da 4 yıl 2 ay cezası bulunan O.E. gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir."

Açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.