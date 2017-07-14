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Buradasınız : » » Hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Temmuz 2017)

Hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Temmuz 2017)

Karayollarının yapım ve bakım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Hangi yollar trafiğe kapalı? (14 Temmuz 2017)

Karayollarının yapım ve bakım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresindeki (Göltarla mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol yarın 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki (0-7. kilometre) üstyapı ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametinde ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola çıkış gerçekleştirilebilecek. Ayrıca aynı çalışma nedeniyle 29 Temmuz'a kadar Ankara-İstanbul yönündeki trafik diğer istikamette 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak akacak ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan sonra normal seyrine dönecek.

Gaziantep-Kilis devlet yolunun 23. kilometresinde trafik akışı Gaziantep-Sazgın-B.Kocaören-Elbeyli-Yavuzlu-Kilis istikametinden gerçekleştirilecek.

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