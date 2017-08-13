Hangi yollar kapalı? (13.08.2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 97-117. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Otoyolun Sapanca Kavşağı İstanbul yönünde de araç geçişine izin verilmiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 12-21. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü, Konya-Beyşehir yolunun 19-20. kilometrelerinde de patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü sağlanıyor.