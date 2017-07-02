Hangi yollar kapalı? (02.07.2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-Sapanca kavşaklarını kapsayan bölümündeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 08.30-17.30 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Sapanca gişelerinden tekrar otoyola katılıma olanak tanınacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları arasındaki bölümün 34-45 kilometrelerini kapsayan alanında sürdürülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü her gün 21.00-06.30 saatlerinde Gebze kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak. Ulaşım D-100 yoluna yönlendirildikten sonra Şekerpınar gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.