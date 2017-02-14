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Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Bazı il ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Şubat Salı günü ara verildi.

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Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bu nedenle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz ve Korgan ilçelerinin tamamında, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 14 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı dolayısıyla Keşap ilçesinin tamamında, Bulancak ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime aynı gün ara verildiğini duyurdu. 

Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün, il merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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