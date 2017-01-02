Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesiminde bulunan ilçelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, yaptığı açıklamada, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Burgut, taşımalı eğitime de bir ara verildiğini duyurdu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor.

Çoğu köye ulaşımın sağlamadığı ilçede, taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.

Niğde

Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların Niğde genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.