Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Aksaray

Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.

Niğde

Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların Niğde genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi. AA