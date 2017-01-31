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Buradasınız : » » Haneler 'çöp'lerden aydınlanıyor

Haneler 'çöp'lerden aydınlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, 2011 yılından bugüne kadar ise 215 milyon 155 bin 287 kilovatsaat elektrik üretildi.

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Haneler çöplerden aydınlanıyor

Konya'nın çöplerinin döküldüğü Aslım Katı Atık Sahasında kurulan tesiste, 5 yıldır çöpler elektrik enerjisine dönüştürülerek, çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Tesiste üretilen elektrikle, günlük ortalama 26 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

"Günlük ortalama bin 359 ton katı atık geliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına önem verdiklerini söyledi.

Katı atıkların depolandığı Aslım Katı Atık Depolama Sahasında oluşan metan gazlarının değerlendirilmesi için 2011 yılında "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"ni kurduklarını belirten Akyürek, sahaya günlük ortalama bin 359 ton katı atığın geldiğini ifade etti.

Atıkların üzerinin toprakla kapatıldıktan sonra oluşan metan gazlarının borular yardımıyla toplanarak elektrik üretildiğini dile getiren Akyürek, "Tesisin kurulum kapasitesi saatte 5,6 megavat olup, halihazırda tam kapasite ile enerji üretilmektedir. Dört üniteden oluşan tesis, günlük ortalama 26 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Tesiste geçen yıl 45 milyon 654 bin 950 kilovatsaat elektrik üretildi. Kurulduğu Eylül 2011'den 31 Aralık 2016 tarihine kadar ise 215 milyon 155 bin 287 kilovatsaat elektrik üretilmiştir." diye konuştu.

Akyürek, tesiste tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanıp, taşınıp bertaraf edildiğini vurguladı.

Konya'da 31 ilçede ve Karaman'daki 51 hastane, 12 diyaliz merkezi, 206 aile sağlığı merkezi, 533 diğer sağlık kuruluşu olmak üzere 802 sağlık kuruluşundan aylık ortalama 196 ton tıbbi atık toplandığını anlatan Akyürek, sterilizasyon işlemine tabi tutulan bu atıkların bertaraf edildiğini söyledi.

Yeni tesis kurulacak

Akyürek, Saraçoğlu Mahallesi'nde oluşturulacak yeni çöp alanının yanına "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nin kurulacağını hatırlattı.

Tesisin yapım ve işletim işinin ihale aşamasında olduğunu bildiren Akyürek, "Tesisin, AB destekli 'Konya Katı Atık Yönetimi Projesinin' yapıldığı Saraçoğlu Mahallesi'nde 1 milyon 700 bin metrekarelik sahanın genişleme alanında kurulması planlanıyor. Katı atıkların yakılıp bertaraf edilerek enerji üretimi gerçekleştirilecek. Yeni yapılacak tesisle birlikte günlük daha çok hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." AA

Etiketler: konya büyükşehir belediyesi, çöp, Konya, Tahir Akyürek
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