Hamzalı katliamı unutulmadı

1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilen, biri güvenlik korucusu, 6’sı çocuk, 9’u kadın 23 kişi unutulmadı.



Hamzalı Mahallesi'ndeki anıt önünde bir tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Vicdanınıza hesap veremeyeceksiniz"

Saldırıda yakınlarını kaybeden Kenan Aslan da kundaktaki bebekleri bile katleden terör örgütü PKK'yı lanetlemek için toplandıklarını söyledi.



Kendisini sözde insan hakları savunucusu olarak tanıtan terör örgütü PKK'nın yaşama hakkını hiçe sayarak katliam yaptığına dikkati çeken Aslan, "Kendi halkına zulüm eden PKK terör örgütüne destek verenler gelin, görün. Bu katliamda en az onlar kadar siz de suçlu ve sorumlusunuz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, dualar edildi ve mezarlık ziyareti ile tören son buldu.



Kaynak: AA