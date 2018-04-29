Hamamönü'nde Batı Trakya Kültür ve Tanıtım Günleri

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde etkinlik düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikte pastiçio, kaşnika, klin, Kavala kurabiyesi ve Gümülcine kahvesi gibi Batı Trakya mutfağına özgü yiyecek ve içecekler sunuldu.

Etkinlikte yöresel kıyafetler, kültürel ürün ve eşyalar sergilendi.

Batı Trakya'yı kitaplarında anlattı

Açılış törenine Batı Trakya'dan gelen, "Sabahsız Geceler", "Aşk ve Göç", "Benim Güzel Öykülerim" kitaplarının yazarı Vildan Serdar da katıldı. Serdar, "Anavatanımın kalbinde olmak benim için çok güzel bir duygu. Özellikle böylesine müstesna bir etkinliğe bir yazar olarak Batı Trakyamı temsilen katılıyor olmam son derece onur verici" dedi.

Kitaplarının doğuş hikayesini anlatan Serdar, çocukluğunda aile büyüklerinden duyduğu muhacirlik dönemi anılarının eserlerinde büyük iz bıraktığını söyledi.

Serdar, büyüklerinden dinlediği anıların etkisiyle tarihe ilgi duyduğunu dle getirdi.

"Yaşlılarımızın 'Birinci Bulgar Girişimi' dediği katran karası dönemin Balkan Harbi'nin patlak verdiği 1912'li yıllar olduğunu, 'İkinci Bulgar Harbi' diye bahsedilen dönemin ise İkinci Dünya Savaşı esnasında İtalyan, Alman ve Bulgarların Osmanlı'nın mirasından pay almak için nasıl Batı Trakya'da sahneye çıktıklarını öğrendim."

"Gönül coğrafyamızın en önemli kısmı Batı Trakya"

Etkinliğe katılan YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar ise, "Bu vatanın toprakları çok geniş. Gönlü ise topraklarından da geniş. 'Gönül coğrafyası' dediğimiz coğrafyanın en önemli kısmını da Balkanlar ve Batı Trakya oluşturuyor" dedi.

Türkiye'nin, Batı Trakya'daki soydaşlarının sorunlarıyla ilgilenmeyi öncelikleri arasında tuttuğunu ve onlara destek olmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Gündoğar, şunları söyledi:

"Bunlardan biri de Türkiye Bursları. Türkiye Bursları'ndan önce 'Büyük Öğrenci Projesi'nde, daha önce de devletimizin vermiş olduğu bursların Balkanlar'daki, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza verildiğini biliyoruz. İlk burslularımızın onlar olduğunu görüyoruz."

Tören, Gündoğar'ın Serdar'a hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA