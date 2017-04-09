Halkoylamasında nasıl oy kullanacağız?

İşte adım adım nasıl oy kullanacağız sorusunun cevabı;

1- Oy verme günü yanınıza, T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

2- Birleşik oy pusulası, zarf ve “TERCİH” mührünü alıp kapalı bölüme geçiniz. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır.

3- Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız.

4- Birleşik oy pusulasını zarfa koyarak, zarfı kapatıp sandığa atınız.

5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...