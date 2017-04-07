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Halkoylaması toplantısı yapan FETÖ'cüler tutuklandı

İstanbul'da, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin toplantı düzenleyen ve terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Halkoylaması toplantısı yapan FETÖcüler tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen bazı kişilerin, Sancaktepe'de bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin toplantı yapacakları istihbaratını aldı.

Polis ekiplerinin, adresi belirlenen eve 25 Mart'ta düzenlediği operasyonda, toplantı yapan 6 kişi gözaltına alındı. Evde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerinin yer aldığı yazıların da arasında bulunduğu örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: İstanbul, halkoylaması, tutuklama, fetö
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